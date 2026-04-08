モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が８日、自身のＳＮＳを更新。資格取得を報告し反響を呼んでいる。自身のＸ（旧ツイッター）で「いえーいっ」とだけ投稿したみりちゃむ。添えられた写真は「二級愛玩動物飼養管理士」の資格認定証だ。２月に「おかんも私も無事合格」と試験に合格したことを報告しており、今回は認定証とバッジが手元に届いた喜びをつづっている。この投稿には「すごーい」「えらい」「うぇ〜いっ」「や