◆欧州ＣＬ▽準々決勝第１戦スポルティング（ポルトガル）のＭＦ守田英正は、ホームのアーセナル（イングランド）戦にフル出場した。チームは後半アディショナルタイムに失点し、０―１で敗れた。＊＊＊４３季ぶりに準々決勝に臨んだスポルティングだったが、最後の最後に痛恨の失点を喫した。０―０での第２戦持ち越し間近だった最終盤、ドイツ代表ＦＷハバーツに決勝点を奪われた。それでも守田は攻守両面で奮闘