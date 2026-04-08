開園２５周年の東京ディズニーシー（ＴＤＳ、千葉・浦安市）で、１５日に開幕するアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」のプレスプレビューが８日、開催され、エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」が初公開された。さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」で彩られたＴＤＳで、ミッキーマウス、ミニーマウ