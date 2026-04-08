JR九州によりますと、8日午後4時46分ごろ、鹿児島線の九州工大前駅の構内で人身事故がありました。門司港行きの上りの快速列車と人が衝突したということです。列車は6両編成で、およそ420人の乗客にケガはありませんでした。警察によりますと、列車と衝突したのは男性で、現場で死亡が確認されました。警察は身元を確認するとともに、当時の状況を調べています。この事故の影響で、鹿児島線は小倉と折尾の間の上下線で運転を見合わ