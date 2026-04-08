子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡の教育番組「テレビ寺子屋」。４月１９日の第２４７８回は、弁護士・住田裕子さんの「一人ひとりが大切な『人財』」を放送（テレビ静岡午前６時３０分から７時）する。住田さんは、東京大学法学部卒業後、検事に。その後、全省庁女性初の法務大臣秘書官を務め、１９９６年、弁護士に転身した。日本では