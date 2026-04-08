奇妙な運命を辿った英国向けデルタ140年以上の歴史を持つ自動車業界なら、ヒット作を生み出す方程式を熟知していると思われるかもしれない。しかし、周知の通り、消費者の気まぐれな購買心理、限られた予算内での製品開発、歴史の重荷、経営陣の傲慢さなどが重なり、とんでもない失敗作を生み出すこともある。【画像】イタリアンな雰囲気を纏った上級ハッチバック【クライスラー・デルタを詳しく見る】全15枚少なくとも、フィア