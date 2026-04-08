タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」を提供するS.RIDEは、アニメ『リラックマ』（TBSほか／毎週土曜前9：25）の放送開始を記念し、おととい6日から5月10日までの期間限定で、特別なラッピングを施したコラボタクシー計4台を東京都内（23区、武蔵野・三鷹地区）にて運行している。【写真】乗れたらラッキー？「リラックマ」コラボタクシーの車両イメージ期間中は、「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャ