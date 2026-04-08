漫画『キン肉マン杯』とコラボした柔道大会「キン肉マン杯2026」が、8月15日・16日の2日間、東京都・ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）で開催されることが発表された。【画像】かっけぇ！柔道着を着るキン肉マン公開された大会ビジュアル大会の経緯は、『キン肉マン』作者のゆでたまごは、長年にわたり「全国少年少女レスリング選手権」の支援を行ってきたほか、ブータンでの柔道支援活動や、相撲、MMA（UFC）など、さま