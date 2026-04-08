昨年12月に第一子の妊娠を公表していた藤田ニコルさんが、自身のXで妊娠中の寝苦しさを綴っています。 【写真を見る】【 藤田ニコル 】妊娠で「どの体勢で寝ても苦しい」睡眠しづらさを投稿フォロワーから「変形抱き枕」「タオルで調節」アドバイス続々藤田さんは「どの体勢で寝ても苦しい...」「右向いたら右に全部重さがきて」「左向いても重さが全部くる」と、赤ちゃんが胎内にいる重みの大変さを吐露。「仰向けはできる