カンボジア南西部のリアム海軍基地に停泊する中国が建造したカンボジア軍の艦船＝7日（共同）【リアム共同】カンボジア政府は8日、中国の支援で拡張工事が完了したカンボジア南西部のリアム海軍基地で、中国が建造したカンボジア軍のフリゲート艦の到着記念式典を開いた。カンボジア政府関係者への取材で分かった。安全保障分野での協力が具体化され、カンボジアで中国の影響がさらに強まりそうだ。カンボジア政府関係者による