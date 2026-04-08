政府がいまの国会に提出予定の裁判のやり直しに関する法律の改正案をめぐり、自民党内で異論が相次いでいます。何が問題となっているのでしょうか。刑事裁判の再審＝裁判のやり直しに関する制度を見直す法律の改正案について議論する自民党の会議。怒号が飛び交ったのは、おとといのことでした。自民党稲田朋美 元政調会長「マスコミが退出するまでに私、一言、言わせてもらいたいんですよ。何も1ミリもね、私たちが言うこ