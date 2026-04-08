阪神は8日、伊藤将司投手が左大腿部の筋損傷のため別メニュー調整となると発表した。開幕ローテ入りし3月29日の3戦目に起用されたが3回途中3失点で降板。3月30日に出場選手登録を抹消され、その後、ファーム本隊に合流した後に発症したという。前日7日にチームドクターの診断を受けた。