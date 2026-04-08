将来もらう年金額を大きく増やす方法の一つとして、年金の「繰下げ受給」があります。年金をもらい始めるのが通常より遅くなる代わりに、一生涯にわたって年金が増額されます。ただ、手取り額で考えると、想定より増えないということも起こり得ます。本記事では、70歳で繰下げ受給を選択した元サラリーマンのモデルケースをもとに、繰下げ受給の仕組みと手取り額をFPの服部貞昭氏が解説します。70歳元サラリーマンの「年金繰下げ受