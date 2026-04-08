子育てにおいて、心強い存在である一方、ネガティブなイメージを持たれることもある「ママ友」。株式会社AZWAY（東京都豊島区）が実施した「ママ友（保護者同士）の付き合い」に関する調査によると、4人に3人が「ママ友付き合いにストレスを感じたことがある」と回答したことがわかりました。では、最もストレスを感じやすいのはどのような場面なのでしょうか。【調査結果を見る】ママ友の付き合いで「ストレスを感じやすい場面」