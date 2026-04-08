8日午前、潟上市天王で小屋2棟などを焼く火事がありました。けがをした人はいませんでした。五城目警察署の調べによりますと8日午前11時10分ごろ、潟上市天王字中干潟にある小屋から出火しました。通行人が小屋から火が上がっているのに気づき消防に通報しました。火は約1時間半後に消し止められましたが、この火事で木造平屋建ての小屋2棟を全焼したほか、小型の船3隻の一部を焼きました。けがをした人はいませんでした。現場の小