新潟県下越地方の施設内で、女児の下半身を触るわいせつな行為をしたとして新潟市に住む25歳の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区に住むアルバイトの25歳の男です。警察によりますと、男は3月18日午後4時ごろ、下越地方にある施設内で未就学の女児の下半身を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。女児の母親から警察に相談があり発覚。男は「間違いありません」と容疑を認め