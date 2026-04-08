アメリカのトランプ大統領がイランとの２週間の停戦に合意したと発表しましたが、中東情勢の緊迫化は終わりが見えていません。４月８日に発表された北海道内のガソリン価格は、補助金の効果で３週連続で値下がりしています。８日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、６日の時点で１リットルあたり１７１．１円となりました。前の週と比べて２．６円安くなっていて、３週連続で値下がりしています。高止ま