タレントのLiLiCo（55）が8日、自身のブログを更新。日本の永住権を取得したと報告した。【写真】「めちゃくちゃいい写真」LiLiCoが公開した夫・小田井涼平とのウエディングフォトLiLiCoはブログで「少し前にJ-WAVE ALL GOOD FRIDAYのオープニングで話したけど日本の永住権!!いただきました」と公表。「来日して38年 書類のまた書類 かなり勉強になった」と伝えた。続けて「年金事務所、税務署、法務局、区役所…休みの無い