ジュンが運営するコンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」と、「アディダス オリジナルス」が、タッグを組み制作した『SUPERSTAN（スーパースタン）』を11日より発売することを発表した。【写真多数】V.A.×アディダス オリジナルス『SUPERSTAN』の全貌バスケットボールシューズとして誕生し、1980年代後半には、ヒップホップのパイオニアやスケーターたちに支持され、スポーツシューズから世界的なストリートウエアアイコンへと