中道・小川代表の動き中道改革連合の小川淳也代表が所属議員との小規模な昼食会を重ねている。衆院選惨敗からの党再建に向け、気軽な意見交換の場を設けて党内融和を図る。立憲民主党出身者は気心の知れた面々が多い一方、公明党からの合流組とは面識がないケースもあり、特に関係構築に配意する考えだ。小川氏は3月下旬、自身を除く党所属衆院議員48人に「懇親と意見交換を兼ねた昼食会」を開くと伝えた。週3回程度、各回2〜4