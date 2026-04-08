記者会見する東大の藤井輝夫学長（右）＝8日午後、東京都文京区東大は8日、医学系研究科の元教授らによる汚職事件が相次いだことを受けて、大学の管理体制を強化する改革案を発表した。付属病院を医学部から切り離して大学本部の直轄とするのが柱。記者会見した藤井輝夫学長は「不退転の決意で断行する」と述べた。今後、改革の進み具合を定期的に公表する。また、不祥事を未然に防ぎ自浄作用の働く組織にするため、外部の専門