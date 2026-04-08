◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手が7回途中1失点の好投を見せ、今季2勝目。試合後、自身の登板を振り返りました。この日山本投手は、昨季ワールドシリーズを戦ったブルージェイズを相手に先発登板。メジャー挑戦1年目の岡本和真選手とメジャー初対戦となりました。山本と投手は初回を3者連続三振。岡本選手との対戦では、2回の第1打席でセカンドフライ、5回の2打席