中東情勢の混乱が続く中、私たちの生活を支えている物流業界は、どんな影響を受けているのでしょうか。 【写真を見る】イラン情勢 運送会社に影響は？国の補助金で｢軽油｣値下がりも… ｢打ち切られたら大ダメージ｣ めまぐるしく変わる燃料費に混乱 愛知県清須市にある運送会社「ミライノ」では、現在、全経費の3割が燃料費です。軽油の高騰は経営に大きく影響します。 （ミライノ 橋本憲佳社長）「4月は補助金で下がってい