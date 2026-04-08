ＮＴＴ東日本は８日、２０２７年３〜９月に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（園芸博）の展示館の起工式を行った。スマート農業や再生可能エネルギーなど持続可能な地域社会の実現につながる技術を紹介する予定だ。展示館の敷地面積は１２９３平方メートル、延べ床面積は６７６平方メートルで、今年１２月の完成を見込む。ＮＴＴが提唱する次世代光通信技術「ＩＯＷＮ（アイオン）」を用いた展示も検討する。ＮＴＴ東の渋谷直