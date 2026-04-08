2025年、万博効果で大いに盛り上がった大阪の街。新しいホテルが続々とオープンし、宿泊需要の高まりが見られたが、万博が閉幕した今、大阪のホテル業界は厳しい局面を迎えている。「OMO7大阪(おも) by 星野リゾート」(大阪府大阪市)どうすれば宿泊してくれるのかーー新たな一手を打ち出したのは、「OMO7大阪(おも) by 星野リゾート」。合同会社ユー・エス・ジェイと協業した新しいエンターテイメントライブや、吉本興業の芸人と一