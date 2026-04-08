【モデルプレス＝2026/04/08】全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」（Zepp Shinjuku／3月27日開催）にて、慶應義塾大学・法学部1年の田口心晴（たぐち・こはる）さんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは表彰式後の田口さんに直撃し、受賞の心境や将来の夢への思いなどを聞いた。【写真】“日本一美しい女子大生”準グランプリ、素肌輝く純白ワン