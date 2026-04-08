【モデルプレス＝2026/04/08】全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」（Zepp Shinjuku／3月27日開催）にて、成蹊大学・法学部政治学科2年の本田沙夢利（ほんだ・さゆり）さんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは表彰式後の本田さんに直撃し、受賞の心境や将来の夢への思いなどを聞いた。【写真】“日本一美しい女子大生”準グランプリ、シースルー