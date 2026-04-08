九州電力が川内原発内に使用済み核燃料を一時保管する「乾式貯蔵施設」の建設を計画していることについて、計画に反対する市民団体が8日、独自のアンケートをもとに、県と九電に住民説明会の実施を求めました。 住民説明会の実施を求めたのは、市民団体「川内原発の乾式貯蔵を考える会」です。 「川内原発が使用済み核燃料の最終処分場になりかねない」 九州電力は、使用済み核燃料を保管する「乾式貯蔵施設」の建設を川