【モデルプレス＝2026/04/08】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2026年4月のカバーモデルを飾った乃木坂46。4月8日発売の41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』が卒業前ラストシングルとなるキャプテンの梅澤美波（うめざわ・みなみ／27）に、卒業を控えた現在の心境、次世代を担う後輩たちへの思いなどを語ってもらった。【写真】乃木坂46、5期生美女がセンター抜擢◆梅澤美波、センターの池田瑛紗