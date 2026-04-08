メ～テレ（名古屋テレビ） インターネットカジノで賭博に使う「ポイント」を提供する、いわゆる「ポイント屋」が逮捕されました。 常習賭博の疑いで逮捕されたのは、韓国籍の金益柱容疑者(59)です。 警察によりますと、金容疑者は去年11月から今年1月まで、名古屋市中区のインターネットカジノ店でパソコンを使って客にバカラ賭博をさせた疑いが持たれています。 警察は、金容疑者の認否を明らかに