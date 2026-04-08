【モデルプレス＝2026/04/08】兄の中町JPと妹の中町綾による兄妹YouTuber・中町兄妹が7日、YouTubeチャンネルを更新。ダイエットレシピを披露し、話題を呼んでいる。【写真】兄弟YouTuber「時短で助かる」ダイエットサラダレシピ◆中町兄弟、ダイエットレシピ公開中町兄弟は「兄妹で美味すぎるダイエットサラダ作って愛犬が初オーディションに行った話」と題した動画を投稿。材料は、シーチキン、ご飯、温泉卵など、自宅にあるもの