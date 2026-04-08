二十四の瞳映画村(香川・小豆島町) 香川県小豆島町の「二十四の瞳映画村」で約3万本の菜の花が見頃を迎えています。菜の花畑の上には12匹のこいのぼり。 小豆島町出身の作家、壺井栄の小説「二十四の瞳」に登場する子ども（12人）にちなんだもので、青空の下、黄色いじゅうたんの上をゆったりと泳いでいます。 訪れた人たちは写真を撮るなどして楽しんでいました。 菜の花は4月20日ごろまで見頃だということ