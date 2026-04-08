9日の天気予報 8日(水)、岡山・香川は朝からすっきりと晴れました。日差しのわりには気温が上がらず、比較的涼しく感じられました。空気が乾燥し、香川県内全域で乾燥注意報が出ています。火の取り扱いにご注意ください。 9日(木)は朝から雲が広がって夕方以降、雨が降りそうです。朝に雨が降らなくても、帰りの時間に備えて雨具を忘れずにお持ちください。雨は10日(金)の昼過ぎまで降り、夕方にはやみそうです。 9日の