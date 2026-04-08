ドル円１５８．２０近辺、ユーロドル１．１６９０近辺、一段のドル安は一服＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は158.20近辺、ユーロドルは1.1690近辺で推移している。イラン紛争の一時停戦を受けて、欧州株は急伸して取引を開始している。独ＤＡＸ指数は一時5％高となった。欧州債は利回りが急低下している。英10年債利回りは20ｂｐ低下で取引を開始した。一方、為替市場では一段のドル安の動きは落ち着いてい