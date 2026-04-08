子役出身の有名俳優が、イケオジになった姿を見せた。神奈川・平塚市にある妙圓寺のインスタグラムに登場したのは、俳優の河相我聞（５０）。「俳優の船越英一郎さん、河相我聞さんがご参拝くださいました。お忙しい中お越しいただき、誠にありがとうございます。穏やかなひとときとなりました。またのご来訪を心よりお待ちしております」とつづられ、河相と船越の２ショットが投稿された。河相は１０歳で劇団に入団。子役か