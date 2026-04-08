山形県内でSNSを通じた投資話をきっかけに、多額の現金をだまし取られるSNS型投資詐欺が相次ぎ、計1800万円余りの被害が確認されました。警察によりますと、上山市に住む40代の女性は、去年11月中旬にSNSで知り合った人物から外貨投資を勧められ、去年11月14日から今年2月19日までの間に、指定された金融機関の口座へ3回にわたり現金280万円を振り込みました。その後、出金しようとした際に130万円の税金を請求され、不審に思い被