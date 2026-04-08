◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム）巨人は８日、泉圭輔投手の出場選手登録を抹消した。今季はリリーフ２登板で防御率０・００だった。巨人は前日７日現在、１軍出場選手登録が上限の３１人に達していた。ベンチ入りは２６人。先発はウィットリー、田中将、則本、竹丸、井上の５人が登録されており、当日の先発投手以外の先発４人と、あと１人をベンチ外とする必要がある中で、１０人登録されていた