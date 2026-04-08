阪急電鉄グループの公益財団法人「阪急文化財団」が運営する「逸翁（いつおう）美術館」（大阪・池田市）は８日、企画展「ＫＡＢＵＫＩ悪役づくし」を７月４日から開催すると発表した。同館は、現在の阪急阪神東宝グループの創業者である小林一三氏の雅号「逸翁」を冠し、１９５７年に開館（２００９年に現在地に移転）。逸翁が収集した５５００件の美術工芸品や約２万２０００枚の役者絵などの歌舞伎関連資料などをもとに、