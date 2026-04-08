自民、中道改革連合、日本維新の会、国民民主4党の国対委員長は8日、国会内で会談し、2026年度予算成立後の国会運営を巡り協議した。野党側は、高市早苗首相と野党党首が論戦を交わす党首討論や、首相が出席する衆院予算委員会の集中審議を開催するよう改めて要求した。自民の梶山弘志国対委員長は前向きな姿勢を示し「官邸と調整中だ」と応じた。開催時期は首相の日程を踏まえ協議する方向だ。党首討論については、与野党が昨