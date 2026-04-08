記者会見する被爆者の川副忠子さん＝8日午後、長崎市被爆地の広島、長崎両市などの市民団体「高校生平和大使派遣委員会」は8日、長崎市で記者会見を開き、29代目の高校生平和大使を募集すると発表した。8〜9月に国連欧州本部のあるスイス・ジュネーブを訪れ、核兵器廃絶を求める署名を届ける。23人前後を選出する予定で、5月末までに決定する。応募時点で高校生であることが条件で、小論文や面接で選考する。北海道や大阪など1