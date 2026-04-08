俳優の千葉雄大（37）が8日、TBS系新料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。参加した「東京・宮城県人会」について語った。宮城県出身の千葉は「サンドウィッチマンさんが集めてくださって、去年初めて」と同会に参加したことを告白。サンドウィッチマンをはじめ、狩野英孝、八乙女光、宮藤官九郎、マギー審司、山寺宏一、鈴木京香、荒川静香らそうそうたるメンバーの集