8日、衆議院内閣委員会において中道改革連合で元厚生労働大臣の長妻昭議員が「加工肉の発がん性」について黄川田仁志大臣に質問した。【映像】混乱ピーク？の瞬間（実際の様子）まず長妻議員は「WHO（世界保健機関）のがんの専門機関である国際がん研究機関の発表がありました。加工肉とがんとの関係性、どんな発表ですか？」と質問。これに黄川田大臣は「加工肉を『風味の向上や保存性の改善を目的として、塩漬け、塩せき、