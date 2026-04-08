【CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES】 4月22日 発売 価格：3,850円 【拡大画像へ】 宝島社は、「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループ「CANDY TUNE」結成3周年を記念した初の写真集を4月22日に発売する。価格は3,850円。 今回、写真集のタイトルと表紙写真が発表された。タイトルは「CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES（シュ