新潟県警は8日午後3時前、新潟市中央区に住む配達アルバイトの男(25)を不同意わいせつの容疑で逮捕しました。県警によりますと男は、ことし3月18日午後4時頃、下越地方にある施設内で未就学の女児の下半身を触るわいせつな行為をしたということです。警察の調べに対して男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。