◆■話題のイベントがプロスポーツに シャキール・オニール（元オーランド・マジックほか）が、世界初のプロダンクリーグ『DUNKMAN』の設立を発表した。 人気番組『Inside the NBA』でお馴染みのTNTスポーツ、リーボックを所有する世界最大級のブランドプラットフォームであるオーセンティック・ブランズ・グループ、国際的な製薬会社イーライリリ