4月4日にドイツで開幕した「第31回 アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」を戦うU18男子日本代表。国際舞台での熾烈な戦いの中で、複数選手がスタッツランキング上位に名を連ねる活躍を見せている。 ここまでの3試合すべてで2桁得点を記録し、チームトップの平均18.3得点を挙げているのはベネディクト研一郎。外角シュートに加え豪快なダンクも飛び出すなど高い得点能力を発揮し、得点ラン