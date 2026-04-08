キャンドゥがこの日の取引終了後に、集計中の２６年２月期連結業績について、営業利益が従来予想の１０億８０００万円から１５億３０００万円（前の期比８０．２％増）へ、最終利益が１億円から４億４０００万円（前の期１億６３００万円の赤字）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。 売上高は９１８億円から８７０億５０００万円（同４．４％増）へ下振れた。節約志向の高まりから１００円商品が好調に推移し、前