エレコムが、半固体リチウムイオン電池を採用したケーブル一体型モバイルバッテリーを4月上旬より順次発売することが発表された。 【画像あり】ケーブル一体型のデザイン半固体電池などの安全設計 本製品は、エレコムが3月に発売した半固体リチウムイオン電池搭載モバイルバッテリーの第2弾にあたる。USB Type-Cケーブルが本体に直接付属した一体型モデルで、充電ケーブルを別途持ち運