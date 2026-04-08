NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 ニコンは、交換レンズ「NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3」の最新ファームウェア（Ver.1.02）を4月7日（火）に公開した。 フォーカスピーキングの表示をオンにした状態で電源を入れ直した際、マニュアルフォーカス操作をしていないにもかかわらずフォーカスピーキングが表示される事象を修正している。 NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3は、重量約195gと比較的軽量なフ