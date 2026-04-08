ニコンの純正カメラバッグ「スマートカメラリュック II」が、Amazonで16%OFFのセール中となっている。参考価格が1万5,400円のところ、1万2,955円で購入可能だ。 公式オンラインショップ「ニコンダイレクト」でも取り扱う、2020年8月発売のロングセラーモデル。上下2気室構造を採用し、下段にカメラ収納部、上段に日用品などを収納できるスペースを備える。 カメラ収納部には、前面とサイドからの